Hallenfußball: 1. FC Viersen schießt sich souverän zum Titel

Viersen Wie im vergangenen Jahr gewannen die Viersener die Stadtmeisterschaften. Im Finale gab’s einen 5:0-Sieg gegen den Dülkener FC.

Der alte und neue Viersener Stadtmeister im Hallenfußball heißt 1. FC Viersen. Im Finale bezwangen der Bezirksligist den Ligakonkurrrenten Dülkener FC mit 5:0 und baute seine Rekordserie damit weiter aus. Den dritten Platz sicherte sich der ASV Süchteln II mit einem 11:0-Sieg gegen den Liga-Kollegen Blau-Weiß Concordia Viersen. Damit stehen mit dem 1. FC Viersen und der ASV-Reserve, da Finalist Dülken als Ausrichter des Masters automatisch gesetzt ist, auch die beiden letzten Teilnehmer am Volksbank-Masters in der Ransberg-Halle fest. Am heutigen Montag findet um 19.30 Uhr im Autohaus Hölter die Masters-Auslosung statt.

Im Endspiel zwischen dem 1. FC Viersen und Dülkener FC riskierten beide Teams zunächst nicht viel, so dass der erste Treffer bis kurz vor dem Pausengong auf sich warten ließ. Andre Seidel schoss die Viersener mit 1:0 in Front. Auch im zweiten Abschnitt versuchten die Dülkener noch mitzuhalten, doch Viersen war einfach zu stark und traf durch Marco Fortas, Nassir El Aboussi, Nejat Kaya und Adrian-Ionel Taranu noch viermal ins Schwarze. „Das war heute souverän“, freuten sich Trainer Klaus Fleßers und Teammanager Daniel Saleh. „Wir haben den Titel verteidigt. Jetzt freuen wir uns aufs Masters.“

Im Spiel um den dritten Platz und damit auch um die zweite Masters-Fahrkarte setzten sich die Süchtelner souverän durch und siegten durch die Tore von Louis Rösch, Lucas Hoff (2), Claudius Mackes (4), Nico Gockel, Steffen Robertz, Klaus Siemes und Adrian Brandenburg mit sage und schreibe 11:0 gegen Blau-Weiß Concordia. „Das ist eine ganz große Ehre für uns, dass wir mit unserer Mannschaft an solch einem tollen Turnier wie das Masters teilnehmen dürfen“, meinte Süchtelns Team-Manager Robert Schulz. „Das war wohl eine einmalige Möglichkeit für uns, uns für das Masters zu qualifizieren, da ansonsten nur unsere erste Mannschaft an den Stadtmeisterschaften teilnimmt. Wir werden mit dem gleichen Kader am Wochenende in Dülken antreten“, sagte Schulz mit Blick auf den Hallenverzicht der Süchtelner Erstvertretung.