Fußball-Landesliga : Trainingswoche ohne Trainer beim FC

Gleich liegt der Ball im Tor des FC: Die Westender, hier bei einem Gegentor in Lintfort, kassierten zuletzt zwei Niederlagen in Folge. Foto: Fupa

Die Westender mussten die Vorbereitung auf das Landesligaspiel gegen den SV Scherpenberg ohne Coach Frank Mitschkowski absolvieren. Da der FC keinen Co-Trainer hat, leiteten zwei Spieler die Übungseinheiten.

Es war keine Trainingswoche wie jede andere beim 1. FC Mönchengladbach. In den vergangenen Tagen mussten die Westender die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag gegen den SV Scherpenberg (15 Uhr) ohne ihren Trainer Frank Mitschkowski absolvieren. „Mitsch ist bis Sonntag früh in Urlaub“, sagt Leo Lekaj. „Den hatte er schon gebucht, bevor er beim 1. FC zugesagt hat, den Trainer-Posten zu übernehmen.“ Lekaj, der im Mittelfeld meist den defensiven Part auf der rechten Seite übernimmt, unterstützt Mitschkowski bei der Trainingsarbeit. Schon vergangene Saison hatte er mit Kapitän Pascal Schellhammer das Training geleitet, nachdem sich der 1. FC vom damaligen Trainer Benni Weeks getrennt hatte. Im Vorfeld des Spiels gegen Scherpenberg war das Duo nun wieder gefordert.

Der Gast aus Moers ist aktuell Tabellensechster der Landesliga, war aber zuletzt nicht vom Erfolg verwöhnt. Zu Saisonbeginn stand Scherpenberg sogar ganz oben in der Tabelle. An den ersten sechs Spieltagen gab es bei fünf Siegen nur eine Niederlage – in den vergangenen fünf Begegnungen allerdings nur einen Sieg, dafür aber vier Niederlagen. Die Westender haben jetzt erstmals in dieser Saison zweimal in Folge verloren und sind ganz heiß darauf, den nächsten Sieg zu holen – mit Lekaj und Schellhammer auf dem Platz.