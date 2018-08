Spinnen-Wanderung führt ins Brachter Depot

Info

Termin Ernst Holthausen von der Biologischen Station Krickenbecker Seen ortet mit Familien mit Kindern ab sieben Jahren am Freitag, 24. August, Fledermäuse am Borner See. Start ist an der Borner Mühle um 20.30 Uhr.

Anmeldung Ruf 02153 912909. Taschenlampen mitbringen.