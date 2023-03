Spielsüchtiger aus Viersen „Freunde wollten mir nichts mehr leihen“

„Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo es so nicht mehr weitergeht.“ David H. aus Viersen ist ein bisschen nervös, wie er auch zugibt. Er raucht ununterbrochen und nippt ständig an seiner Cola. Seit 29 Jahren ist er spielsüchtig. Und jetzt steht er wohl endgültig vor den Trümmern seines Lebens.