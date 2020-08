Spielplatz-Check in Viersen-Süchteln : Der Kinderspielplatz mit der extrabreiten Rutsche

Süchteln Im Herzen der noch recht neuen Siedlung in Süchteln liegt der gut 2000 Quadratmeter große Kinderspielplatz an der Hermann-Höges-Straße. Rutschen macht dort richtig Spaß – ein anderes Gerät sorgt für Enttäuschung bei den Spielplatz-Checkern.

Wie gut sind Viersens Spielplätze? Das testen Benjamin (8), Maximilian (6) und Harvey (3) täglich für die RP-Leser. Heute: der Kinderspielplatz an der Hermann-Höges-Straße in Süchteln.

Der Spielplatz Im Herzen der noch recht neuen Siedlung in Süchteln liegt der gut 2000 Quadratmeter große Kinderspielplatz. An einer Seite grenzen Reihenhäuser direkt an den Spielplatz, an einer anderen Seite liegt hinter einer Hecke ein Parkplatz. Aus einem der nahegelegenen Gärten weht ein Duft nach Bratwurst herüber. Der Spielplatz selbst ist hügelig, einige Bäume säumen den Platz, die sich auch zum Hochklettern eignen. Zwischen den Spielgeräten ist Rasenfläche. Für Erwachsene stehen vier Bänke und mehrere Papierkörbe parat.

Das sagen die Spielplatz-Checker Die sind am Anfang enttäuscht. Sie hatten sich bei dem heißen Wetter auf den Matschtisch gefreut. Aber aus der Pumpe kommt kein Wasser. Die Enttäuschung währt aber nur kurz, denn schnell gerät die extrabreite Rutsche auf dem höchsten Punkt des Spielplatzes in ihr Visier. „Da können wir ja zu dritt nebeneinander rutschen!“, ruft Benjamin und hakt seine beiden jüngeren Brüder unter. Man kann die Rutsche auch stehend heruntersurfen. Oder vorwärts liegend. Oder, wenn man sich die Sandalen auszieht, kann kam auch auf den Sandalen sitzend herunterrutschen. Oder die Sandalen alleine ein Rutschen-Wettrennen fahren lassen. Allein die Rutsche schlägt alle drei Tester fast eine halbe Stunde in den Bann. Weil alle drei gerne klettern, bleiben sie auch lange im Seilnetz. Und während Maximilian und Benjamin das Schaukeln um eine Blitz-Fußmassage erweitern, erkundet der dreíjährige Harvey die großen Steine an der Hang-Kante – für ihn Balancierelement und Barfußerlebnispfad in einem. Das Holzhäuschen hat es vor allem dem sechsjährigen Maximilian angetan. Er kraxelt hinein, herauf – und ruht sich anschließend auf einem Querbalken auf. Mit Edding hat jemand „Puffeingang“ und „Motherfucker“ über den Eingang gekritzelt. Maximilian will wissen: „Was steht da geschrieben?“