Kostenpflichtiger Inhalt: Spielplatz-Check in Viersen-Dülken : Die Raumstation an der Emil-Flecken-Straße

Das Kombi-Spielgerät wird während des Tests zu einem Raumschiff. Käpt‘n Harvey auf der Brücke. Foto: Martin Röse

Viersen Der 2200 Quadratmeter große Platz liegt am Rande eines Wohngebietes und grenzt an ein Maisfeld. Die Geräte sind in gutem Zustand. Doch es gibt einen Verbesserungsvorschlag.