Schwalmtal : Spielplatz in Waldniel wird aufgewertet

Noch in diesem Monat sollen auf dem Gelände an der Brunnenstraße neue Spielgeräte aufgestellt werden.

Ende Oktober wird eine Fachfirma neue Geräte aufstellen. Die Maßnahme Brunnenstraße in der Waldnieler Heide ist eine von drei Bausteinen in einem Programm, das Kindern in der Gemeinde attraktive Spielplätze bescheren und nicht mehr genutzte Plätze ausrangieren soll. Über dieses Programm, das der „Arbeitskreis Spielplätze“ steuert, ist der Spielplatz im Lunapark an der Bahnstraße in Amern bereits im Vorjahr saniert worden. Nun steht die Brunnenstraße an. Teil drei wird dann der Spielplatz am Kaiserpark in Waldniel sein.