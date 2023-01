Spielplätze in Viersen Spielplatz in Süchteln wird neu gestaltet

Schaukeln, Rutsche, Tischtennisplatten und eine kleine Drehscheibe: So ist der Spielplatz an der Josef-Steinbüchel-Straße in Süchteln derzeit ausgestattet. Das soll sich ändern: Die Stadt plant, die Fläche umzugestalten, im städtischen Haushalt 2023 sind dafür 170.000 Euro vorgesehen. Das Ziel: Der Spielplatz soll Kindern und Jugendlichen mehr Anreize bieten, sich dort länger aufzuhalten – und nicht mehr nur hauptsächlich als Abkürzung zwischen Wohngebiet und nahe gelegenem Supermarkt, Grundschule oder Sporthalle dienen.