Spielplatz-Check in Alt-Viersen : Viersens größter Spielplatz – eine große Abenteuerlandschaft

Der mit knapp 11.300 Quadratmetern größte Spielplatz in Viersen verfügt auch über einen großen Matschbereich. Foto: Martin Röse

Viersen So viel Ausstattung wie die Anlage am Konrad-Adenauer-Ring hat kein anderer Spielplatz in der Stadt – und das kommt bei den Spielplatz-Testern richtig gut an.

Wie gut sind Viersens Spielplätze? Das testen Benjamin (8), Maximilian (6) und Harvey (3) täglich für die RP-Leser. Heute: der Kinderspielplatz am Konrad-Adenauer-Ring in Alt-Viersen.

Der Spielplatz 11.293 Quadratmeter – so viel Fläche wie der Spielplatz am Konrad-Adenauer-Ring hat kein anderer Spielplatz im Viersener Stadtgebiet zu bieten. Mitten in der Innenstadt befindet sich die grüne Oase, mit Hügeln, Hängen, großer Rasenfläche, einem Bachlauf, vielen Bäumen. In der näheren Umgebung stehen Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser. Direkt neben dem Spielplatz befindet sich eine Skateranlage mit rund einem halben Dutzend Skate-Elementen.

Die Trampolinmatte nimmt für Momente der Schwerkraft die Kraft. Der dreijährige Harvey ist irritiert. Foto: Martin Röse

Die Geräte Ein Trampolin, ein großer Matschbereich mit Pumpe und Bagger, zwei Hangrutschen, eine Seilbahn, zwei Schaukeln, ein Karussell, eine Wippe, eine Hütte für Jugendliche, mehrere Balancier-Elemente, eine kleine Holzhütte, eine Nestschaukel… So viel Ausstattung hat kein anderer Spielplatz in Viersen. Für Eltern stehen zwölf Bänke parat, auf dem Gelände befinden sich acht Papierkörbe.

Harvey ist fasziniert von dem Karussell. Foto: Martin Röse

Das sagen die Spielplatz-Checker Die sind begeistert von der Anlage. Die Spielgeräte werden erstmal ignoriert, stattdessen stürzen die Drei zum Bachlauf. Dass das Wasser im regelmäßigen Turnus in den Bach gepumpt wird und ihn dann zu einem reißenden Gewässer macht, wird prompt ausgenutzt: Stöckchen werden zu Booten, die ein Wettrennen fahren. Fast eine Stunde spielen die Drei am Bach, sind anschließend klatschnass aber glücklich. Zweite große Attraktion: die steilen Hänge. Die krauchen die Spielplatztester hoch; zunächst aufrecht, dann auf allen Vieren.

Erst danach geraten die Spielgeräte ins Blickfeld: Die steile Hangrutsche befahren alle drei, Maximilian und Benjamin schalten in den Wettkampf-Modus: Wer kommt die Rutsche am schnellsten herunter? Runde um Runde testen sie, welche Position am geeignetsten ist – die Bestzeit liegt knapp unter vier Sekunden. Eine Runde schaukeln, dann geht’s weiter zum großen Matschbereich, während Harvey versonnen alleine das Rundherum im Karussell genießt. Zum Schluss noch aufs Trampolin. Die Seilbahn, sonst immer einen Besuch wert, wird ignoriert. Ein schöneres Kompliment kann’s nicht geben.

Maximilian auf der größeren der beiden Rutschen. Wenn man es richtig anstellt, schafft man die in weniger als vier Sekunden. Foto: Martin Röse