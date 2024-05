Spielplätze in Viersen CDU entsetzt über Abbau von Spielgeräten

Von der Wasserpumpe auf dem Spielplatz Neustraße in Süchteln über die Doppelschaukel auf dem Spielplatz An den Herreneichen in Viersen bis zum großen Spielschiff auf dem Spielplatz an der Jupp-Rübsam-Straße in Dülken: Aktuell baut die Viersener Stadtverwaltung auf zahlreichen Spielplätzen Spielgeräte ab. Betroffen sind insgesamt 18 Spielplätze im gesamten Stadtgebiet – acht in Alt-Viersen, sechs in Dülken, drei in Süchteln und einer in Boisheim.