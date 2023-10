Spieletipps für die Herbstferien Wie internationale Spiele einfach die Ferien-Langeweile vertreiben

Nach diesem ukrainischen Spiel gibt es weiteres aus Deutschland. Mit Begeisterung wird „Die Hexe schläft“ gespielt. Alle Kinder bilden einen Kreis, die Hexe steht mit geschlossenen Augen in der Mitte. Es ist still, denn es gilt, sich leise an die Hexe anzuschließen. Hört die Hexe, aus welcher Richtung sich jemand anschleicht und deutet in die richtige Richtung, muss der Anschleicher in den Kreis zurück. Wer es schafft, die Hexe zu berühren, darf in die Mitte und ist nun selbst Hexe.