Freizeit in Schwalmtal : Neustart für die Spiele-Nachmittage in Amern

Schwalmtal Rüstige Ehrenamtlerinnen kümmern sich um den Treff in Schwalmtal. Kaffee und Kuchen gibt es dabei an jedem zweiten Mittwoch im Monat auch.

In der evangelischen Kirche in Amern, Kockskamp 24, beginnen erneut die Spielenachmittage: an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr. Auch Kaffee und Kuchen gibt es wieder.

Ab 15.30 Uhr werde gespielt, etwa Mensch ärgere dich nicht, Rummikub oder Skip-Bo. Bei Interesse auch Skat. Edith Berndt liest zum Ende gerne eine Geschichte vor, zum Abschied wird ein Witz erzählt. „Wir freuen uns, wenn die Leute gerne hier sind. Und sie freuen sich über eine nett eingedeckte Kaffeetafel“, sagen die Organisatorinnen. Viele Besucher seien alleinstehend, doch auch Paare kämen gern. „Für viele unserer Besucher ist es das Einzige, was sie in Amern haben und wo sie mal rauskommen können“, wurde Edith Berndt erzählt.“ „Wir wohnen zwar in Waldniel, kommen aber gerne in die alte Heimat nach Amern“, sagen Heinz und Karin Dankwardt. Skip-Bo spielt Günter Hannemann am liebsten, gerne auch mal Skat, aber oft fehle der dritte Mann. Helene Nauern freut sich über das Angebot – und über den „leckeren Kuchen“.