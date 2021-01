Volksbank Viersen : Spezial-Umschläge gegen Enkeltrick

Ulrich Roggendorf von der Volksbank Viersen zeigt einen der neuen Spezial-Umschläge. Foto: Volksbank Viersen/Andreas Bach

Viersen Wer in den Filialen der Volksbank Viersen eine höhere Summe Bargeld von seinem Konto abhebt, bekommt die Scheine ab sofort in einem speziellen Umschlag ausgehändigt. Mit der Maßnahme will das Kreditinstitut Senioren vor dem sogenannten Enkeltrick schützen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Spezial-Umschläge sind nach einem Vorschlag der Polizei mit eindeutigen Warnhinweisen versehen.

Beim Enkeltrick rufen Betrüger meist ältere Menschen an, geben sich als Familienangehöriger aus und spielen eine Notlage vor, für die sie dringend Geld benötigen. Die angerufenen Personen übergeben dann meist hohe Summen an eine vollkommen unbekannte Person, die angeblich mit dem Familienangehörigen in Kontakt stehen soll. Weg ist das Geld.

„Man sollte es kaum glauben, aber der so genannte Enkeltrick kommt leider immer noch zur Anwendung”, berichtet Ulrich Roggendorf, Leiter der Privatkundenberatung und Servicebereiche der Volksbank Viersen. „Erst kürzlich konnte ein Betrug dank unserer aufmerksamen Kollegen bei uns verhindert werden.” Längst seien die Angestellten für das Problem sensibilisiert, so Roggendorf. „Wenn uns auffällt, dass eine unverhältnismäßig hohe Summe abgeholt wird, tatsächlich meist von einer älteren Person, läuten bei unseren Mitarbeitern die Alarmglocken.“ Durch geschicktes Fragen könnten sie herausfinden, wofür das Geld tatsächlich gedacht ist. „So ist es in dem jüngsten Fall auch geschehen, und die Kundin konnte vor dem Verlust ihres Geldes bewahrt werden”, berichtet der Volksbanker.

Ab sofort werden bei der Volksbank Viersen nun hohe Summen bei unklaren Auszahlungen in spezielle Umschläge verpackt. „Selbst wenn wir nicht herausfinden können, ob die hohe Abhebung tatsächlich erforderlich ist, können wir den Kunden jetzt noch einmal diese Warnhinweise mit auf den Weg geben”, erläutert Roggendorf. Auf den Umschlägen sind verschiedene Szenarien kurz beschrieben, wie sie beim so genannten Enkeltrick immer wieder vorkommen können. „Das potenzielle Opfer kann dadurch schnell erkennen, ob es in eine Falle läuft.“

(mrö)