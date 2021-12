Bauvorhaben in Niederkrüchten : Sperrungen auf der Mittelstraße werden entfernt

Bauvorhaben in Niederkrüchten

Die Sperrungen an der Baustellen sollen entfernt werden. Foto: Daniela Buschkamp

Niederkrüchten Bei der aktuellen Baustelle auf der Mittelstraße in Alt-Niederkrüchten geht es weiter; dort wird voraussichtlich ab Freitag, 10. Dezember, der Verkehr wieder besser fließen können.

Bei der aktuellen Baustelle auf der Mittelstraße in Alt-Niederkrüchten geht es weiter: Dort werden voraussichtlich am Freitag, 10. Dezember, die Sperrungen aufgehoben: Wie Frank Grusen von der Gemeinde Niederküchten mitteilt, wird dies im „Laufe des Freitags“ der Fall sein. Zum einen in dem Bereich der Mittelstraße, wo zurzeit eine neue Querungshilfe errichtet wird, und zum anderen ebenfalls auf der Mittelstraße im Bereich, der hinter dem Kreisverkehr liegt.