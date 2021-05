Arbeiten in Viersen : Sperrung der Freiheitsstraße wegen Baumpflege

Symbolfoto Foto: Michael Heckers

Viersen Entlang der Freiheitsstraße in Viersen stehen in dieser Woche Baumpflegearbeiten an. Wie die Stadtverwaltung informiert, komme es deswegen am Donnerstag, 6. Mai, und bei Bedarf am Freitag, 7. Mai, zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Geplant ist, dass Mitarbeiter der Städtischen Betriebe zwischen Vogteistraße und der Hohen Buschstraße jeweils von 9 bis 15 Uhr die Bäume pflegen. Dabei würden sie eine mobile Hubarbeitsbühne einsetzen, erläutert die Stadtverwaltung. Absperrtafeln an der Freiheitsstraße sollen darauf hinweisen, dass im Bereich der Arbeitsstelle die Fahrbahn halbseitig gesperrt ist.

(naf)