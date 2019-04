Aktion in Viersen-Süchteln : Spendenlauf über die Höhen

Süchteln Erstmals können die Starter beim Spendenlauf des Rotary-Clubs Viersen-Schwalm-Nette in diesem Jahr eine 21 Kilometer lange Laufrunde absolvieren. „Der neue Halbmarathon ersetzt die bisherige 18-Kilometer-Strecke. Damit kommen wir den Wünschen vieler Läuferinnen und Läufer entgegen“, sagt Mitorganisator und Clubmitglied Michael Pauw.

Zum siebten Mal lädt der Rotary-Club zum Spendenlauf in den Sportpark Süchtelner Höhen, Hindenburgstraße 101, ein. Den Startschuss am Sonntag, 12. Mai, gibt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD). Schirmherr ist Landrat Andreas Coenen (CDU). Der Erlös geht zu gleichen Teilen an die Lebenshilfe in Viersen und den Verein Kindertraum in Nettetal. Teilnehmen können Läufer und Nordic-Walker aller Altersklassen sowie Bambini. Die Laufrunden sind sechs, zwölf und 21 Kilometer lang.