Benefiz-Aktion in Viersen Änderung bei der „Herzmantel“-Ausgabe

Ursprünglich hatte Kaas geplant, mit ihrem Helfer-Team am Freitag, 3. November, und Samstag, 4. November die wärmenden Kleidungsstücke an Bedürftige zu verteilen. Dabei müsse niemand die Bedürftigkeit nachweisen, hatte die Vierserin angekündigt. Abholen können Männer, Frauen und Kinder die Mäntel und Jacken in einem leerstehenden, rund 50 Quadratmeter großen Ladenlokal am Remigiusplatz 24.