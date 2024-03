Spendenaktion in Viersen Tornister zu verschenken

Der Kinderschutzbund Viersen wird in den kommenden Tagen nicht nur für strahlende Kinderaugen sorgen, sondern auch so machen Eltern eine Last von den Schultern nehmen. Mit großen Schritten nähert sich für die i-Dötzchen der Schulanfang und das bringt enorme Kosten mit sich. Die teuerste Anschaffung stellt dabei der Tornister dar. Preise für qualitativ hochwertige Modelle bewegen sich mittlerweile zwischen 250 und 350 Euro. Summen, die die eine oder andere Familie schwer bzw. gar nicht aufbringen kann. Umso mehr freut es den Kinderschutzbund Viersen, dass er in diesem Punkt helfen kann: Die Viersener Ortsgruppe erhielt nämlich eine Spende von 13 Markentornistern, die nun an Familien abgeben werden, die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben eine entsprechende Schultasche für einen Erstklässler anzuschaffen.