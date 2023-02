Für Schwalmtakl und Niederkrüchten 15.000 Euro für Fördervereine von Grundschulen gespendet

Die SL Natur Energie Stiftung hat eine Spende in Höhe von insgesamt 15.000 Euro an die Fördervereine der Janusz-Korczak-Realschule Schwalmtal und der Katholischen Grundschule Niederkrüchten sowie an die beiden Fördervereine der Gemeinschaftsgrundschule Elmpt übergeben. „In Zeiten gestiegener Kosten und hoher Energiepreise sind Familien mit Schulkindern oft die ersten, die den Euro zweimal umdrehen müssen. Deswegen sind Fördervereine von Schulen so wichtig“, sagt Robert Daniels von SL Natur Energie. Im Beisein von Niederkrüchtens Bürgermeister Karl-Heinz Wassong übergaben er und die SL-Projektentwickler Johannes Buhl und Jakob Kasperidus den Vertretern der vier Fördervereine die Spende in Form eines symbolischen Schecks. Die jährliche Ausschüttung von Erträgen des Windparks Niederkrüchten an Vereine und Initiativen werde durch diese Spenden nicht geschmälert. Sie soll wie üblich in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. RP