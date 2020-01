Spende für Kinderdorf : Spende für Kidoranch in Bethanien

Schwalmtal Insgesamt 1250 Euro gehen an die Kidoranch im Bethanien-Kinderdorf.

Eine ungewöhnliche Spendenaktion hat sich die Farma-plus Apotheke in Wegberg einfallen lassen: Ein Adventskalender mit unterschiedlichen Sparmöglichkeiten für die Kunden und mit einer Spenden auch für das bethanien-Kinderdorf. Zwei Euro hat ein Kalender gekostet. „Wenn man nur einen der Coupons eingelöst hat, hatte man das Geld für den Adventskalender schon wieder heraus“, sagt Apotheker Mehmet Karabulut. Die gesamten Einnahmen aus dem Kalender-Verkauf gehen nun je 1250 Euro an das Hospiz in Erkelenz und das Bethanien-Kinderdorf in Schwalmtal. „Wir freuen uns, dass das Geld hier in den richtigen Händen ist“, sagt Karabulut. Auch der Missionskreis Beeck spendete selbsthergestellte Kuscheltiere, die in der Apotheke verkauft wurden. Das Apotheken-Team stockte die Summe auf 2500 Euro auf. „Wir freuen uns wahnsinnig über die großartige Spende“, sagt Stephan Joebges, Verwaltungsleiter im Bethanien Kinderdorf. „Unser heilpädagogischer Reiterhof ist auf Spenden angewiesen. Futter, Heu und Tierarztkosten fallen immer wieder an und wir freuen uns sehr über diese Unterstützung.“ Auf der Kidoranch leben zwei Pferde und drei Ponys. In ihnen würden die Kinder und Jugendlichen ihr Vertrauen wiederfinden. RP