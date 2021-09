Unfall in Viersen-Dülken : Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Unfall in Viersen-Dülken

Viersen Spektakulärer Unfall in Viersen-Dülken: Ein 32-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit zwei parkenden Autos. Sein Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach.

Trotz starker Schäden am Auto blieb der Fahrer unverletzt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 21.45 Uhr auf der Brabanter Straße. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Einsatzkräfte noch am Unfallort starken Alkoholgeruch bei dem Viersener Fahrer festgestellt. Ein Atemalkohol-Test ergab einen Wert von 1,8 Promille. Sollte der angeordnete Bluttest diesen Wert bestätigen, müsste der Fahrer seinen Führerschein abgeben. Das kann er aber nicht – laut Polizei hatte der Unfallfahrer seine Fahrerlaubnis bereits im Mai 2020 abgeben müssen.