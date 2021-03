Haushalt Kreis Viersen : SPD will Kita-Beiträge in den Gemeinden senken

SPD will Kita-Beiträge in den Gemeinden senken

Kreis Viersen Museumseintritt, Kita-Beiträge, Stellenplan - welche Änderungsvorschläge haben die Parteien im Kreistag zum Kreishaushalt 2021? Heute entscheidet der Hauptausschuss.

Wenn sich am Donnerstagabend die Mitglieder des Hauptausschusses treffen, werden sie erstmals in der Geschichte des Gremiums über einen gut 400 Millionen Euro schweren Tagesordnungspunkt abstimmen: Coronabedingt hat der Kreistag seine Entscheidungen an den mitgliederschwächeren Hauptausschuss abgegeben, und heute am Donnerstag die Verabschiedung des Kreishaushalts 2021 auf der Tagesordnung. Zu dem haben neben der Fraktion Die Partei/Die Linke (Bierbrunnen) auch SPD und CDU Änderungsanträge gestellt.