In Viersen : SPD fordert CO2-Ampeln für städtische Schulen

Viersen Nicht nur, um ein Infektionsrisiko zu reduzieren, sollen die Geräte angeschafft werden. Falls es zeitlich nicht anders geht, soll eine Schulform priorisiert werden.

Unterrichts- und Betreuungsräume in städtischen Schulen in Viersen sollen zeitnah mit CO 2 -Messgeräten ausgestattet werden. Das fordert die SPD-Stadtratsfraktion in einem Antrag an die Stadtverwaltung, über den in der nächsten Sitzung des Schulausschusses beraten werden soll. Mit den CO 2 -Ampeln soll die Luftqualität in den Räumen überwacht werden. Je nach Ampelsignal, wissen Lehrer und Schüler, dass es an der Zeit ist, zu lüften.