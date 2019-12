Zweiter Bürgermeisterkandidat in Brüggen : SPD-Vizebürgermeister will Gellen ablösen

Udo Rosowski tritt als SPD-Bürgermeisterkandidat gegen Frank Gellen (CDU) an. Weitere Bewerber haben sich in Brüggen noch nicht erklärt. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Zweiter Anlauf für Udo Rosowski: Nach 2014 tritt er erneut gegen den jetzigen CDU-Amtsinhaber Frank Gellen an. Doch das war nicht sicher.

Udo Rosowski trägt erneut die Fahne der Brüggener SPD in den Kommunalwahlkampf. Den 63-Jährigen haben alle Mitglieder in Haus Mesterom als ihren Mann für den Chefsessel im Rathaus aufgestellt. 16 Anwesende – das sind 40 Prozent der SPD-Mitglieder in Brüggen – gaben Vize-Bürgermeister Rosowski ihre Stimme. Ortsvereinsvorsitzender Georg Rumi zeigte sich nach der Abstimmung derart gerührt, dass er nach Worten suchen musste: „Das ist das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte.“

Dabei war die Nominierung des langjährigen Ratsherren, Kreistagsabgeordneten und Vizebürgermeisters keine sichere Sache. Manuel de Sousa stellte nämlich mit Blick auf die kleineren anderen Parteien den Antrag, die Aufstellung von Rosowski als Bürgermeisterkandidaten zu verschieben. Stattdessen sollte man sich erstmal die Bewerber der anderen Parteien anschauen. Bis jetzt soll es nach RP-Informationen lediglich einen Interessenten für eine Kandidatur aus den Reihen der Brüggener Grünen geben – neben Amtsinhaber Frank Gellen (CDU), der sich klar erklärt hat; doch der Termin für Gellens Nominierung liegt erst im Januar. De Sousas Vorschlag: „Erst mit den anderen Parteien sprechen und sich vielleicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen.“ Dadurch würde man keine Stimmen gegen Gellen verschenken.

Info NRW darf die Stichwahl nicht abschaffen Wahl 2014 Bei der Kommunalwahl in Brüggen hatte SPD-Bewerber Udo Rosowski 14,3 Prozent erzielt. Frank Gellen (CDU) bekam 48,9 Prozent der Stimmen, Dietmar Brockes (FDP) 19,4 Prozent. Zwischen Gellen und Brockes gab es eine Stichwahl. Stichwahl Ohne absolute Mehrheit kommt es auch 2020 zu einer Stichwahl.

Ein Vorschlag, der Rumi poltern ließ: „Die SPD ist die zweitstärkste Fraktion im Rat. Sie sollte einen eigenen Kandidaten vorweisen.“ Rumi plädierte dafür, Rosowski zu nominieren. Und dann mit diesem Votum weiter die Gespräche mit den anderen Brüggener Parteien zu führen. De Sousas Vorschlag erhielt nur eine Ja-Stimme. Damit konnte die Mitgliederversammlung wie in der Tagesordnung formuliert weitergehen.

Udo Rosowski nannte in seiner kurzen Vorstellung den Kampf für soziale Gerechtigkeit, der die SPD ausmache, als Motivation für sein politisches Handeln. Selbst in armen Verhältnissen mit Mutter und Geschwistern in Gelsenkirchen aufgewachsen, bedauerte er, dass Menschen ohne Geld noch immer benachteiligt seien: „Das krasse Missverhältnis muss sich ändern.“

Seit 37 Jahren lebt Rosowski in Brüggen, seine Frau und sein Sohn machen ebenfalls Politik im Brüggener SPD-Ortsverein. „Mich hat damals das Misstrauensvotum gegen Helmt Schmidt bewogen, in die SPD einzutreten“, erzählt der 63-Jährige. Früher als Schwimmtrainer bei TuRa Brüggen aktiv, ist Rosowski heute begeisterter Schütze in den Bruderschaften in Boerholz und Oebel sowie seit zwei Jahren Bezirksschießmeister. Der Arbeits- und Organisationswissenschaftler mit Abschlüssen in Verwaltungswissenschaft und Betriebswirtschaft arbeitete mehr als 30 Jahre für die Landesverwaltung und machte sich danach selbstständig