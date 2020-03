Kultur in Viersen : Viersens SPD will Fördertopf für freie Kulturszene

Viersen Die Viersener Sozialdemokraten wollen die freie Kulturszene in der Stadt stärker fördern.

„Viersen verfügt über ein vielseitiges und interessantes Kulturprogramm. Trotz der finanziellen Situation und der Haushaltssicherung konnte das hohe Niveau über die Jahre gehalten werden“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Manuel García Limia. „Das kulturelle Leben in unserer Stadt wird jedoch auch von freien Institutionen und Einzelpersonen getragen.“ Daher wolle die SPD kulturelle Aktivitäten, die durch bürgerschaftliches Engagement ermöglicht werden, künftig stärker fördern – mit Hilfe eines Fördertopfs. „Die Förderung kann neben kulturellen Aktivitäten auch Betriebs- und Personalkosten betreffen.“ García Limia verweist auf Fördertopf-Modelle in anderen Städten, beispielsweise Mönchengladbach. „Dies hat zu einem Aufblühen der freien Kulturszene in Mönchengladbach geführt.“ Die Entscheidung über die Förderung von Projekten kann in Form einer Jury – besetzt aus Verwaltung und Politik – erfolgen. Neben einer finanziellen Förderung soll die Kulturverwaltung durch Beratung und andere Hilfestellungen die Umsetzung der Projekte unterstützen. Kultur sei ein wichtiger Faktor für Viersen, so García Limia. „Daher ist eine solche Förderung ein weiterer Mosaikstein für die Kultur in Viersen.“