Einwegbecher in Viersen ade? : SPD Viersen will stadtweites Pfandsystem für Kaffeebecher

SPD Viersen will stadtweites Pfandsystem für Kaffeebecher

Einwegbecher in Viersen ade?

Die SPD Viersen sagt den Einweg-Kaffeebechern den Kampf an. Nach der Sommerpause soll das Thema Pfandsystem auf die Tagesordnung kommen. Foto: Uwe Zucchi (dpa)

Viersen In Viersen soll der „Coffee to go“ künftig umweltfreundlicher getrunken werden – aus Bechern, die sich immer wieder nutzen lassen.

Bekommt die Stadt Viersen ein stadtweites Pfandsystem für Kaffeebecher? Das möchte zumindest die SPD erreichen. Sie beantragte bei Bürgermeisterin Sabine Anemüller, das Thema nach der Sommerpause auf die Tagesordnung des zuständigen Ausschusses zu setzen. „In Deutschland werden pro Jahr 2,8 Milliarden Einwegbecher verbraucht“, heißt es in dem Antrag. „Diese 40.000 Tonnen Einwegbechermüll belasten die Umwelt und verbrauchen wertvolle Ressourcen.“ Das Problem an Einwegbechern: Sie bestehen nicht nur aus Karton, sondern sind innen dünn mit Plastik beschichtet. Dadurch lassen sie sich nicht recyceln, sondern landen in der Müllverbrennungsanlage.