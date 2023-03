Klimaschutz in Viersen SPD: Mehr Solarstrom durch Parkplätze

Wer im nächsten Jahr den Europapark Rust besucht und dort im Sommer Raupe oder Achterbahn fährt, kann das mit ökologisch gutem Gewissen tun. Der Strom für den Freizeitpark wird direkt nebenan produziert, auf dem 8.500 Autos fassenden Parkplatz. 30 Millionen Euro investiert der Park derzeit in eine 20 Hektar große Photovoltaikanlage, die bald ein Viertel der Stellplätze bedachen wird. Mit einer Größe von rund 30 Fußballfeldern, rund 50.000 Solarmodulen und einer Leistung von etwa 25 Gigawattstunden Strom wird die Anlage in Kippenheim die mit Abstand größte Photovoltaik-Überdachungsanlage in Deutschland. Auch hier in der Region gibt es entsprechende Anlagen: Die Skihalle Neuss hat die Parkplätze bereits mit Photovoltaikmodulen überdacht, der grüne Strom kühlt bald den Schnee des energieintensiven Freizeitbetriebs.