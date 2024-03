SPD Viersen Cornelißen neue Co-Vorsitzende

Wer ist die Neue? Ebru Cornelißen, 42 Jahre alt, trat vor gut vier Jahren in die SPD ein. „Gewählt habe ich die SPD aber schon immer“, sagt sie. In ihrer Funktion als Sprecherin der „Tagesmütter Viersen“ fand sie den Kontakt zur SPD in Viersen. Ihr Wahlbezirk liegt in Dülken-Mitte; seit der vergangenen Kommunalwahl ist Cornelißen stellvertretende Ortsbürgermeisterin in Viersens zweitgrößten Stadtteil.