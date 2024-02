SPD Viersen zum Haushalt 2024 „Deutlicher Nachholbedarf beim Bau von Mietwohnungen“

García Limia Viele Projekte lassen sich nicht innerhalb eines Haushaltsjahres umsetzen. Vor allem dann, wenn externe Faktoren – ich verweise auf Corona oder dem russischen Angriffskrieg – die Spielräume deutlich einschränken. Kommunalpolitik ist kein Kurzstreckenlauf, sondern entspricht eher einem Marathon. Ausdauer, Nachhaltigkeit und perspektivisches Denken sind die erforderlichen Eigenschaften. Für uns gibt es eine Vielzahl von Themen und Projekten, die wir auf unserer Agenda haben. Drei Bereiche möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall hervorheben. Das aktuelle „Kommunale Handlungskonzepts Wohnen der Stadt Viersen“ macht deutlich, dass hinsichtlich der Ausweisung von Grundstücken für den Bau von Mietwohnungen und Eigenheimen, insbesondere im Segment für bezahlbaren Wohnraum, deutlicher Nachholbedarf besteht. Auch Mobilität ist hierbei ein wichtiger Baustein. In Viersen wird man nie ganz auf das Auto verzichten können. Es ist wichtig, dass wir nicht vom Auto abhängig sind, wenn wir uns fortbewegen wollen oder müssen. Wir müssen ein Verkehrsnetz vorhalten, in dem alle Verkehrsteilnehmer*innen gleichberechtigt sind. Dafür muss der ÖPNV deutlich attraktiver und perspektivisch auch günstiger werden. Wir müssen Strukturen aufrechterhalten und ausbauen, die dafür sorgen, dass Vereine, Verbände, Organisationen und Ehrenamtler*innen in Viersen weiterhin ihr Engagement aufrechterhalten können. Dazu gehört auch eine Veranstaltungshalle in Viersen.