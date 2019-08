Schwalmtal : SPD Schwalmtal hält an Amerner Sparkasse fest

SPD-Vorsitzender Marco Kuhn fordert erneut den Erhalt der Zweigstelle. Im Rat war die SPD mit diesem Antrag gescheitert.

Die Schwalmtaler SPD erneuert ihre Forderung, dass die Sparkasse Krefeld die Schließungspläne für ihre Filiale in Amern aufgeben soll. Marco Kuhn, Vorsitzender der Schwalmtaler Sozialdemokraten, hat jetzt erneut vorgeschlagen, die Zweigstelle mit vekürzten Öffnungszeiten zu führen. Das sei ein schwieriger, alles in allem aber vertretbarer Kompromiss, so Kuhn. Dies habe er auch an Birgit Roos, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, geschrieben.