Landratswahl 2020 im Kreis Viersen SPD prüft, ob Coenen verbotene Wahlwerbung selbst zahlen muss

Muss Landrat Andreas Coenen (CDU) einen fünfstelligen Betrag für eine Veröffentlichung der Kreisverwaltung aus seinem Privatvermögen zahlen? Genau das lässt die SPD derzeit prüfen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hatte festgestellt, dass der Kreis Viersen mit der Veröffentlichung einer umstrittenen Anzeige eine Woche vor der Landratswahl gegen das Neutralitätsgebot verstieß — und wertete die Anzeige als Wahlwerbung für Amtsinhaber Andreas Coenen (CDU). Nachdem jetzt die Urteilsbegründung vorliegt, prüft die SPD, ob der Landrat die Kosten der vierseitigen Anzeige in einem Anzeigenblatt privat zahlen muss. Es geht um einen Betrag von 13.700 Euro. „Die Richter haben festgestellt, dass die Veröffentlichung der Anzeige unerlaubte Wahlwerbung war“, sagt Annalena Rönsberg, SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag. „Da stellt sich die Frage, ob es richtig ist, dass die Kosten dafür aus der Kreiskasse gezahlt wurden.“ Das Ergebnis der Prüfung liege noch nicht vor. Pikant: Die Richter am OVG stellten in ihrer Urteilsbegründung auch infrage, ob eine Veröffentlichung der Berichte auch außerhalb der heißen Wahlkampfphase überhaupt zulässig gewesen wäre.