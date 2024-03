Antrag an Rat in Niederkrüchten Sollen Bürger ein zweites Mal über Freibad abstimmen?

Die CDU hatte es in der Ratssitzung im Februar schon gesagt: Wegen der schwierigen Haushaltslage der Gemeinde sollten die Bürger erneut befragt werden, ob sie angesichts der finanziellen Rahmenbedingungen eine Sanierung des maroden und schon lange geschlossenen Freibades wollen. Die SPD hat dieses Ansinnen nun in einen Antrag einfließen lassen, der in der Ratssitzung am Dienstag, 19. März, auf der Tagesordnung steht: Die Gemeindeverwaltung soll beauftragt werden zu prüfen, ob die die Möglichkeit einer erneuten Befragung der Bürger besteht.