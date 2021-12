Haushaltspolitik der Gemeinde : SPD in Brüggen legt Vorschläge für ausgeglichenen Etat vor

SPD-Fraktions-Chef Falk Rososwki stellte jetzt Ideen für einen ausgeglichenen Haushalt 2022 vor. Foto: SPD

Brüggen Um den Haushalt 2022 geht es im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss in der Sitzung am Dienstag, 7. Dezember. Laut Haushaltsentwurf übersteigen die geplanten Aufwendungen die Erträge um rund 885.000 Euro. Mit welchen Ideen die SPD einen Ausgleich erreichen will.

Um den Haushalt 2022 geht es im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss in der Sitzung am Dienstag, 7. Dezember. Laut Haushaltsentwurf von Kämmerer Oliver Mankowski übersteigen die geplanten Aufwendungen die Erträge um rund 885.000 Euro.

Die Brüggener SPD geht mit einem klaren Ziel in diese Beratung, wie ihr Fraktionsvorsitzender Falk Rosowski ankündigt: „Der Haushaltsausgleich muss der Kern all unserer Bemühungen sein.“ Werde dieser nicht erreicht, könne und werde die SPD dem Haushalt 2022 nicht zustimmen. Nach Einschätzung der SPD könnten rund 980.000 Euro eingespart und damit ein ausgeglichener Etat für 2022 erreicht werden. Zugleich kündigte er an, die vom Kämmerer vorgeschlagene Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes nicht mitzutragen: „Vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen und der damit verbunden steigenden Aufwendungen kann eine Senkung den Haushaltsausgleich gefährden.“ Anders als die IHK, die eine Senkung begrüßt hatte, sieht die SPD darin nicht den bei Unternehmen ausschlaggebenden Punkt, sich nicht in Brüggen anzusiedeln oder den Standort gar zu verlagern.