Im Alter von 77 Jahren verstorben SPD Brüggen trauert um Georg Rumi

Zunächst war er in Brüggen bei den Jusos aktiv. 1971 wurde er mit 24 Jahren ihr Vorsitzender und blieb es bis 1980. Von 1984 bis 1988 war er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Brüggen. Er bekleidete in der Folge verschiedene andere Positionen, bis er 2013 erneut zum Vorsitzenden gewählt wurde. In seiner Amtszeit feierte der Ortsverein der Brüggener SPD 2022 das 75-jährige Bestehen mit einem Familienfest. Er erinnerte sich damals an ein besonderes Highlight, als Willy Brandt 1976 zum NRW-Familientag nach Brüggen kam. Rumi zog 1979 über die Kommunalwahlen erstmals in den Rat der Gemeinde Brüggen ein. 20 Jahre später zog sein Listenplatz nicht und er wurde sachkundiger Bürger in verschiedenen Ratsausschüssen. Seit 2014 vertrat er die Interessen der SPD wieder als Ratsmitglied. In der SPD-Fraktion war er viele Jahre ihr Geschäftsführer. Auch überregional war Georg Rumi aktiv, etwa als sachkundiger Bürger im Kreistag. Er war auch Initiator zahlreicher Anträge für den Kreisparteitag. Der kleine Brüggener Ortsverein brachte zeitweise die meisten Anträge in Viersen ein. Für seinen überragenden Einsatz für die Sozialdemokratie wurde er im Jahr 2017 mit der silbernen Willy-Brandt-Ehrenmedaille ausgezeichnet. Bis zuletzt war er auch der Archivar des Ortsvereins. Er sorgte dafür, dass die Geschichte der Sozialdemokratie in Brüggen in Buchform festgehalten wurde.