Kriminalität am Busbahnhof : Auch SPD in Sorge über Lage am Viersener Busbahnhof

Auch SPD in Sorge über Lage am Viersener Busbahnhof

Viersen Die SPD würde eine personelle Aufstockung bei Streetworkern oder Ordnungsdienst unterstützen. Viele Bürger würden den Raum um den Bahnhof als „Angstraum“ wahrnehmen.

Viele Viersener nehmen den Bereich um den Busbahnhof inzwischen als Angstraum wahr: Das stelle sie in Gesprächen mit ihnen inzwischen verstärkt fest, berichtet Patricia Jessen, SPD-Vertreterin in der nördlichen Innenstadt. „Es ist uns bewusst, dass Verwaltung und Polizei in diesem Bereich bereits aktiv sind“, sagt sie. „Jedoch sollten alle bisherigen Maßnahmen dahingehend überprüft werden, ob sie wirklich erfolgreich waren.“ Der SPD-Fraktionsvorsitzende Manuel García Limia verweist zudem auf die in der vergangenen Woche von der CDU-Fraktion gemachte Anregung, dass Stadt und Kreis Viersen noch enger zusammenarbeiten: „Nur mit dem Kommunalen Ordnungsdienst oder der Polizei werden wir die Situation nicht lösen. Hier ist der Vorschlag, dass gerade die Jugendämter von Stadt und Kreis stärker kooperieren, sinnvoll.“