Integration im Kreis Viersen : Integration auf dem Arbeitsmarkt fördern

Die SPD-AG Migration und Vielfalt im Kreis Viersen befasst sich mit dem Thema „Ausbildung – Arbeit – Integration“.

Die AG hatte kürzlich einen Kreis engagierter Menschen zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen. Vertreter und Auszubildende mit Fluchthintergrund von fünf Handwerks- und Industriebetrieben aus dem Kreis Viersen berichteten bei der Veranstaltung über Erfolge und Schwierigkeiten auf dem gemeinsamen Weg. Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) hatte die Veranstaltung vor mehr als 60 Teilnehmern mit einem Hinweis auf die Anstrengungen, die alle Beteiligten, auch die geflüchteten Menschen, für eine erfolgreiche Integration aufbringen müssen, eröffnet. Aber sie bekannte sich auch klar zur Machbarkeit der Integration der vielen neu hinzugezogenen Menschen. Sie erinnerte daran, wie letztlich erfolgreich in den vergangenen 70 Jahren Menschen aus dem Osten, aus Südeuropa oder aus der Türkei ihren Platz in der Region gefunden haben. Sie alle sicherten heute eine stabile wirtschaftliche Situation und kulturelle Vielfalt. „Und immer hat Integration über Sprache und Arbeit erfolgreich funktioniert.“ Anemüller machte der Arbeitsgemeinschaft Mut, die Anstrengungen um die Integration auch der seit 2015 in die Region gekommenen Menschen mit aller Kraft fortzusetzen. Denn „unsere Gesellschaft ist bunt und sie war es schon immer, daran sollten wir uns immer wieder erinnern“.