Großes Projekt in Viersen-Dülken Spatenstich für neuen Kunstrasenplatz

Auf diesen Termin hat der Dülkener FC gewartet: Der Verein möchte am Freitag, 21. Juni, offiziell den ersten Spatenstich setzen für den neuen, beleuchteten Kunstrasenplatz; er liegt direkt neben dem bisherigen Hauptplatz am Stadtgarten in Viersen-Dülken. Gefeiert wird ab 16 Uhr mit geladenen Gästen. Für den Kunstrasenplatz am Bielenweg muss der Verein rund 830.000 Euro investieren. Dafür hat er einen größeren Sponsor und verschiedene kleinere Sponsoren gefunden. Die Baugenehmigung wurde bereits im November 2023 erteilt, als frühestmöglicher Starttermin für den Sportplatz-Bau war März 2024 im Gespräch. Der Verein hat mit der Verwaltung einen Mietvertrag für die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen. Während die Stadt für die Anlage verantwortlich bleibt, muss sich der Dülkener FC um den Platz kümmern. Sorgen hatten die Fußballer zuletzt noch andere. Dabei geht es um den Hybridrasenplatz, der in einem derart schlechten Zustand war, dass er kaum mehr bespielbar sei. Auch dort müsse investiert werden.