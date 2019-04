Viersen: Sparkassen-Parkhaus bleibt samstags zu

Viersen Die Sparkasse Krefeld wird ihr Parkhaus in Viersen nicht samstags für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das erklärte das Kreditinstitut jetzt auf Anfrage der Viersener Stadtverwaltung. Juristische und wirtschaftliche Gründe sprächen dagegen.

Die CDU hatte angeregt, dass die Stadt Viersen die Parkplätze samstags Käufern von außerhalb gratis zur Verfügung stellen könnte – so hatte es die Stadt zehn Jahre lang gehandhabt. Allerdings war das rechtlich nicht einwandfrei. „Rückblickend stellt die Sparkasse Krefeld fest, dass der für den Zeitraum 2008 bis 2017 geschlossene Vertrag zur Öffnung der Tiefgarage an Samstagen nicht rechtskonform war“, erklärt die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche in einer Vorlage für den Planungsausschuss am 2. April (18 Uhr, „Forum“ am Rathausmarkt, die Sitzung ist öffentlich). Hintergrund sei eine Auflage der Baugenehmigung: Sie verlangt, dass die Nutzung der Tiefgarage an die Öffnungszeiten der Sparkasse gekoppelt ist, weil nur so die Betreiberverantwortung gemäß Bauordnung NRW „in allgemein zugänglich geschlossenen Großgaragen“ gewährleistet werden könne. Nur wenn ein Mitarbeiter der Sparkasse samstags als Ansprechpartner vor Ort ist, könne die Tiefgarage geöffnet werden. Das aber sei nicht wirtschaftlich.