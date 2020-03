Kreis Viersen : Sparkasse Krefeld zieht Filialschließungen vor

Durchgehende Öffnungszeiten und Samstagsöffnung ade: Die Filiale an der Löhstraße in Viersen ist von heute an geschlossen. Foto: Martin Röse

Zusätzlich zu den neun wegfallenden Geschäftsstellen werden zwei weitere Filialen im Westkreis vorübergehend geschlossen

Die Sparkasse Krefeld zieht ihre geplanten Filialschließungen wegen der Corona-Krise um einen Tag vor. Bereits vom heutigen Donnerstag an bleiben sieben der bislang insgesamt 16 Geschäftsstellen im Westkreis dauerhaft geschlossen. Zusätzlich öffnen auch die beiden Sparkassen-Filialen in Breyell und Elmpt bis auf Weiteres nicht für den Kundenverkehr. Diese sollen aber nicht dauerhaft geschlossen bleiben, betonte Sparkassen-Sprecher Harald Schulze. „Unsere Mitarbeitenden bleiben für die Kundschaft telefonisch und für unaufschiebbare Finanzangelegenheiten erreichbar“, erklärte er. „Die Geldautomaten und SB-Einrichtungen stehen selbstverständlich ebenfalls in dem gewohnten Umfang zur Verfügung.“

Dauerhaft geschlossen bleiben die Viersener Filialen an der Löhstraße und im Rahser sowie die Filialen in Brüggen-Bracht, Niederkrüchten, Schwalmtal-Amern sowie Nettetal-Hinsbeck und -Schaag. „In Bracht, Niederkrüchten und Amern werden wir weiterhin einen SB-Standort vorhalten“, berichtete Schulze. „In den übrigen Standorten bleiben wir mit unserem SB-Angebot vorübergehend in den bisherigen Geschäftsstellen.“ Gleichwohl arbeite die Sparkasse an „zukunftsorientierten Lösungen, die durchaus an neuen attraktiven Standorten in den jeweiligen Orten liegen können“, so der Sparkassen-Sprecher. Hinsbeck und Schaag sollen – je nach Verhandlungsergebnis mit den Vermietern der Sparkasse – SB-Standorte bis zum Ende des Mietvertrags bleiben. „Im Anschluss werden die Standorte endgültig geschlossen. Stattdessen setzen wir in diesen Orten die mobile Filiale ein.“ In allen anderen Stellen sieht die Sparkasse keine SB-Ausstattung vor.