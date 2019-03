Bilanz der Sparkasse: Sparkasse kann Höhe des Gewinns halten

Kreis Viersen/Krefeld Trotz „Riesenherausforderungen“ durch das Zinstief sind die Verantwortlichen bei der Sparkasse „zufrieden“ mit der Bilanz 2018. Digitale Dienstleistungen werden ausgebaut, die Papierüberweisung stirbt aus.

Europa im Zinstief: Trotz „Riesenherausforderungen“ zeigte sich Birgit Roos, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Krefeld-Viersen, „insgesamt zufrieden“, als sie am Freitag die Jahresbilanz 2018 der Sparkasse vorgestellt hat. „Die Herausforderungen haben nicht nachgelassen, wir haben sie gut gemeistert“, resümierte sie, „trotz der belastenden Rahmenbedingungen erzielten wir ein solides wirtschaftliches Ergebnis, das den Ausweis eines Bilanzgewinnes auf Vorjahreshöhe in Höhe von 7,4 Millionen Euro ermöglicht.“

Aus Kundenperspektive gibt es insbesondere zwei wichtige Trends: Die Sparkasse baut die Angebote rund um das Girokonto aus; in Sachen Geldanlage werden Aktien- und Immobilienfonds immer wichtiger: „Das Wertpapiersparen ist derzeit fast die einzige Möglichkeit für die breite Bevölkerung, noch angemessene Vermögenszuwächse zu erzielen“, erklärte dazu der stellvertretende Vorstandvorsitzende Lothar Birnbrich.

– Mobiles Bezahlen: Seit 2018 ist das Bezahlen per Android-Smartphones im Einzelhandel möglich, 2019 soll das für iOS-Geräte möglich werden; die Gespräche mit Apple laufen.

– Multibankfähigkeit : Nutzer der Sparkassen-App können auch die Finanzen bei anderen Banken im Blick halten oder (in Kürze) PayPal-Zahlungen abwickeln.

Der Scheck stirbt aus. 124.200 Sparkassenkunden nutzen im vergangenen Jahr das Online-Banking. Die Sparkasse verzeichnete sieben Millionen Online-Überweisungen, 2,1 Millionen Überweisungen an Terminals in den Filialen und nur noch 800.000 Papier-Überweisungen. Die digitalen Bank-Angebote werden dementsprechend immer vielfältiger – Beispiele:

Wichtige Kennzahlen: Die Bilanzsumme ist um 272 Millionen Euro oder 3,3 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro gewachsen; das Geschäftsvolumen legte um 299 Millionen auf 8.7 Milliarden Euro zu. Und die Sparkasse gebe auch Geld zurück ins Geschäftsgebiet, betonte Roos: Über Steuerzahlungen, Stiftungen, Spenden und Sponsoring seien 32,4 Millionen Euro in die Region geflossen. Der Bilanzgewinn soll – wie in den Jahren zuvor – in die Sicherheitsrücklage gehen: „Für eine Bank ist es zentral, ausreichend kapitalisiert zu sein, um ihr Kerngeschäft ausweiten zu können“, erläuterte Roos.