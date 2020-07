Kriminalität im Kreis Viersen : Das Ende der Outdoor-Geldautomaten im Kreis Viersen

Info

Niederkrüchten Am 16. Februar sprengen unbekannte Täter den außen angebrachten Geldautomaten der Sparkasse Krefeld in Niederkrüchten.

Viersen In Boisheim vertreibt am 17. März ein Anwohner die Täter, die den Geldautomaten am Dorfladen sprengten.

Viersen In der Nacht zum 1. April sprengen unbekannte Täter den Geldautomaten der Commerzbank in der Viersener Fußgängerzone.

Brüggen Am 7. April explodiert der Geldautomat der Volksbank an der Bruchstraße. Dadurch wird das Gebäude, das an die Brüggener Fußgängerzone grenzt, stark beschädigt.

Viersen Am 16. April sprengen Unbekannte den Geldautomaten der Volksbank am Kaufland-Supermarkt in Viersen-Dülken.

Niederkrüchten Um 4.20 Uhr wird am 22. Mai der Geldautomat der Volksbank Viersen in einem Einkaufszentrum in Niederkrüchten-Dam gesprengt.

Nettetal Es geht auch ohne Sprengstoff: Unbekannte stehlen einen Laster in Viersen und reißen mit dem Fahrzeug am 13. Juni einen Geldautomaten in einem Einkaufsmarkt in Kaldenkirchen aus der Verankerung. Sie entkommen mit den Geldkassetten.

Viersen Unbekannte versuchen am 22. Juni, einen Geldautomaten an der Grefrather Straße in Viersen-Süchteln aufzubrechen. Vergeblich.

Niederkrüchten Am 1. Juli sprengen Unbekannte den Geldautomaten der Volksbank Viersen in der Filiale Elmpt an der Goethestraße.