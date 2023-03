Spargelsaison im Kreis Viersen Der erste Spargel ist geerntet

Am 21. März hat Hermann Ingenrieth auf dem Genholter Hof in Brüggen-Genholt eine ganz besondere Zeit eingeläutet. „Zu dem Zeitpunkt haben wir zum ersten Mal in diesem Jahr unseren weißen Spargel geerntet“, sagt er. Damit ist er etwas später dran als im vergangenen Jahr, aber: „Wie sagte schon mein Großvater, unsere Werkstatt ist draußen und wir sind wetterabhängig. Es ist alles in Ordnung für die Jahreszeit“, fügt der Landwirt an. Auch andere Landwirte im Kreis Viersen haben mit der Spargelernte begonnen.