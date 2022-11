Kultur in Brüggen : Spannender Mix zum 20-Jährigen

Matthias Brodowy unterhält mit Musik und Kabarett. Foto: Matthias Brodowy

Brüggen Das „Kulturforum Schloss“ wird 20 Jahre alt. Im Geburtstagsjahr hat Organisator Hermann Schröder ein spannendes Programm komponiert. Aber: Es wird ein bisschen teurer.

Das Kulturforum Schloss Dilborn ist bekannt für hochkarätige Veranstaltungen mit Stil: Die wird es auch im 20. Jahr des Bestehens geben. Sieben Abo-Termine hat Hermann Schröder vergeben, dazu gibt es einzelne Termine, etwa vom Düsseldorfer Kom(m)ödchen. „Es macht immer noch Spaß“, sagt er. Allerdings steigt der Preis: von 189 auf 195 Euro. Einzeltickets sind für 29,50 Euro erhältlich.

Für Liedermacher-Fans Die Liedermacher Simon & Jan machen den Auftakt zur Saison 2023. Sie spielen am Samstag, 11. Februar, 20 Uhr, ihr Programm „Alles wird gut“. Ebenfalls als Liedermacher und Basta-Sänger bekannt ist William Wahl. Der Kölner tritt am Samstag, 25. März, 20 Uhr, auf und unterhält mit seinen „Wahlgesängen“. Lars Reichow macht Kabarett und spielt Klavier, beides unter dem Namen „Der Klaviator“. Einen Mix aus Musik sowie Kuriosem aus Alltag und Politik zeigt er auf Schloss Dilborn am Samstag, 17. Juni, 20 Uhr in seinem Programm „Ich!“

Hermann Schröder freut sich auf das Jubiläumsprogramm. Foto: Daniela Buschkamp

Für Fans vom Politkabarett Mattias Brodowy kennen viele als Kabarettisten und Musiker; er wurde ausgezeichnet, etwa mit dem „Schwarzen Schaf“ und dem „Deutschen Kleinkunstpreis“. Im Kulturschloss ist er zu sehen am Freitag, 2 Juni, 20 Uhr, mit „Klappstuhl und ich!“ Wer bei ihm einmal den Faden verliert, ist raus und verpasst seine intelligenten Bissigkeiten: Am Samstag, 9. September, 20 Uhr, gastiert Jochen Malmsheimer mit „Dogensuppe Herzogin“. Stammgäste und noch genauso beliebt wie beim ersten Auftritt: die Truppe vom Kom(m)ödchen. Am Freitag, 2. Dezember 2023, kommen sie zu „Quickies“, das sind kurze, aktuelle Polit-Improvisationen; außerhalb des Abos zudem am Donnerstag, 30. November um 20 Uhr.

Für Neugierige Serhat Dogan ist Türke und der Schwager von Moritz Netenjakob. Diese Kombination führt zu einem gemeinsamen Programm. „Schwagerparty“ heißt es und verspricht ein unterhaltsamer Ausflug zu zwei Kulturen zu werden. Der Auftritt ist terminiert auf Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr.

Die Gruppe Stimmlich gibt zwei Konzerte. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Für Musik-Begeisterte Für Samstag, 22. April, 20 Uhr, und Sonntag 23. April, 17.30 Uhr, sind zwei Auftritte des Vokal-Ensembles Stimmlich geplant. Die Gruppe mit heute elf Sängerinnen gibt in Dilborn ein Heimspiel: Sie entstand 1998 aus dem Kinder- und Jugendchor Schlossband(e) der Jugendhilfe Schloss Dilborn unter Leitung von Hermann Schröder. 2012 hat sie sich unter Nadine Stapper neu formiert.

Für Spontane Mal wieder im Kultschloss zu Gast: die „Springmaus“-Truppe mit ihrem oft mitreißenden Improvisationstheater. Sie wird erwartet für Freitag, 19. Mai, 20 Uhr, mit „Endlich wieder live“.