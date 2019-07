Grenzland : Spannende Ferien im Grenzland

Traditionell findet am letzten Schultag der Ferienstart vor dem Brüggener Rathaus statt. Foto: Busch, Franz-Heinrich (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Partys, Ausflüge ins Freilichtmuseum oder nach Xanten, Musik auf Steeldrums oder Aktionswochen in der Natur: Das sind nur einige Möglichkeiten, die Ferien in Brüggen, Schwalmtal und Niederkrüchten zu genießen.

Von Daniela Buschkamp

In den Sommerferien gibt es im Grenzland zahlreiche Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Auch neun Tage vor dem Beginn der unterrichtsfreien Zeit sind noch Plätze frei. Her eine Auswahl.

Brüggen Am Freitag, 12. Juli, beginnen um 11 Uhr auf dem Kreuzherrenplatz die Ferien mit einem abwechlungsreichen, kostenfreien Programm. Organisiert vom Werbering Brüggen, können sich die Teilnehmer von Hüpfburg, Schminkstand, Dino- und Riesenwasserrutsche unterhalten lassen, das Glücksrad dreht sich, ein Indianerlager wird aufgebaut, es gibt unterschiedliche Kreativangebote.

Info Hier kann man sich freie Plätze sichern Kolibri, Brüggen Anmeldungen gibt es im Kolibri oder online auf www.jugendzentrum-kolibri.de. Peter Hellekamps, Ruf: 01573 7193722, E-Mail: neue-kolibri@gmx.de. TSF Bracht Stefanie Wiesner, Ruf 0172 9043929. Doc five Cornelia Scheerers. Ruf: 02163 32589, E-Mail: info@doc-five.de.

Die TG Brüggen bietet für Vier- bis 18-Jährige zwei je einwöchige Trainingslager an. Die Nachfrage ist laut Jugendwart Mike Jewanski aber derart groß, dass bereits eine Warteliste geführt wird. Ebenfalls ausgebucht ist der Ferienspaß „Ein Kessel Buntes“ im Jugendtreff „Second Home“.

Der TSF Bracht plant für Dienstag, 16. Juli, einen Workshop, in dem die „Grundlagen des Handstands“ vermittelt werden. Treffpunkt ist in der Zeit von 15 bis 17 Uhr die Turnhalle Bracht, Südwall 14 in Brüggen. Der Workshop ist offen für Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis elf Jahren. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist aber erforderlich.

Der Luftsportverein (LSV) Brüggen-Schwalmtal bietet jeden Mittwoch in den Sommerferien von 14.30 bis 18 Uhr Modellfliegen für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren an. Treffpunkt ist der Modellflugplatz in der Happelter Heide. Für Erfrischungsgetränke ist gesorgt. Der erste Termin ist am 17. Juli, der letzte am 21. August. Vorkenntnisse oder eigene Modellflugzeuge sind nicht nötig; eine Sonnenbrille ist sinnvoll. „Wir wollen Kindern und Jugendlichen ein kurzweiliges Hineinschnuppern in den Modellflugsport ermöglichen“, sagt Jürgen Moors, Schriftführer des seit 1950 bestehenden Vereins. Mit der Buslinie 067, Haltestelle Happelter Heide, ist der Platz zu erreichen. Anfahrtsbeschreibung unter www.lsv-brueggen.de/cms/anfahrt.

Im Jugendzentrum Kolibri in Bracht heißt es von Montag, 15., bis Freitag, 26. Juli, „Sommer, Sonne, Urlaub …“. Das Programm ist in zwei Teile unterteilt. In der ersten Woche gibt es täglich von 14 bis 18 Uhr einen Mix aus Spielen, Wettkämpfen, Basteln, kreativen und musikalischen Angeboten. „Highlight ist ein Steelpan-Workshop“, sagt Leiter Peter Hellerkamps. Steelpans und -drums sind metallene Musikinstrumente aus der Karibik. Außerdem werden etwa Insektenhotels gebaut. In der zweiten Woche steht täglich ein Ausflug auf dem Programm. Los geht es am Montag, 22. Juli, mit einer Fahrt zum Natur- und Tierpark Brüggen. Am Dienstag, 23. Juli, wird das Niederrheinische Museum „Dorenburg“ in Grefrath besucht. Am Mittwoch, 24. Juli, gibt es einen Abstecher in den Krefelder Zoo. Am Donnerstag, 25. Juli, geht es hoch hinaus im Kletterwald Niederrhein in Süchteln, am Freitag, 26. Juli, wird das Irrland in Twisteden besucht. Die Teilnahmegebühren für das komplette Programm der beiden Wochen liegen bei hundert Euro. Nur für die erste Woche sind 40 Euro zu zahlen. Die Eintrittsgelder betragen für den Tierpark und die Dorenburg jeweils zehn Euro, für den Zoo Krefeld 17,50 Euro, für den Kletterwald 17,50 Euro und für das Irrland 15 Euro. In den Preisen enthalten sind Eintritt, Busfahrten und täglich ein kleiner Snack. Die Teilnahme kann über das BuT (Jobcenter) gefördert werden.

Mit einer Feier wurden in Brüggen die Sommerferien begonnen, mit einer Feier werden sie auch beendet: Für Freitag, 23. August, ist von 14 bis 18 Uhr die Ferienabschlussparty an der Brachter Mühle, Brüggener Straße 13, geplant. Unterhaltung versprechen Kinderschminken, Glücksrad, Hüpfburg und das Spielmobil des Kreises Viersen.

Niederkrüchten In Niederkrüchten fällt das Ferienangebot vom Treff 13 komplett aus. Die Einrichtug ist zurzeit geschlossen, da deren Leiterin nicht mehr für die Gemeinde arbeitet. Stattfinden werden aber gemeinsam geplante Aktionen mit anderen Einrichtungen. Für Sonntag 14. Juli, ist mit dem „Doc five“, Dr.-Lindemann-Straße 5, ein Ausflug zum Pirates Action Theater in Xanten geplant. Teilnehmen können Kinder ab zehn Jahre, Kosten: 15 Euro. Am Montag, 15. Juli, 8.30 Uhr, geht es zum niederländischen Freizeitpark „De Efteling“. Teilnahme ab sieben Jahre, Kosten pro Person: 35 Euro. Am 18. und 19. Juli gehört das „Doc Five“ den weiblichen Besuchern und dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“. Jeweils von 10 bis 16 Uhr können Neun- bis Zwölfjährige an den Mädchentagen teilnehmen. Kosten: zehn Euro (Inklusive Mittagessen).

Gemeinsam mit dem „BigBas“ gibt es in der vierten Ferienwoche (5. bis 9. August) die Aktion „Zurück zur Natur“ für Sieben- bis Zwölfjährige aus Niederkrüchten und Schwalmtal. Kosten pro Teilnehmer 40 Euro, Anmeldung ist möglich im „Doc five“.