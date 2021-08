Gastro-Jubiläum in Niederkrüchten : Ein Spanier sorgt in Elmpt seit 25 Jahren für beliebte Pizzen

Ein Spanier sorgt in Elmpt seit 25 Jahren für beliebte Pizzen

Gastro-Jubiläum in Niederkrüchten

Niederkrüchten Kein Italiener, sondern ein Spanier versorgt die Menschen in Elmpt seit 25 Jahren mit Pizzen: Jose Antonio Iniesta und seine Frau Maria Josefa Hernandez sind beliebte Gastgeber. Aus Elmpt wollen sie nicht mehr weg.

Teig kneten und ausrollen, Tomatensauce verteilen, die Pizza belegen und im Ofen goldbraun backen: Seit 25 Jahren führt Jose Antonio Iniesta gemeinsam mit seiner Frau Maria Josefa Hernandez, die „Maria Pizzeria“ in Niederkrüchten-Elmpt. Ein Spanier, der italienische Pizzen anbietet: „Es ist schon lustig, wenn ein Spanier eine Pizzeria betreibt“, sagt der Betreiber (58) lachend.

Begonnen hat das Paar 1996 unter dem Namen „Pizzeria Italia“, damals übernahm es das Lokal vom Onkel. Von ihm hat sich Iniesta auch die Fertigkeiten am Pizza-Ofen abgeschaut: Er hatte zuvor die Pizzeria geleitet und konnte dem Neffen zahlreiche Tipps für die perfekte Pizza zeigen. Und genau diese backt der 58-Jährige auch noch voller Leidenschaft: „Pizza backe ich einfach am liebsten“, sagt er.

Das Ehepaar ist stolz auf seine Pizzeria in Niederkrüchten-Elmpt, auch wenn es in den vergangenen 25 Jahren nicht nur einfache Zeiten erlebt habe: „Durch die Übernahme der Pizzeria hatten wir damals viel zu tun. Zu unserem Kundenstamm zählte überwiegend das britische Militär. Als dieses 2015 wegzog, veränderte sich die Kaufkraft stark“, berichten die Inhaber. Doch zeitgleich sei Elmpt als Wohnort immer beliebter geworden und durch die vielen neuen Einwohner habe sich die Kaufkraft wieder stabilisiert.

Und nicht nur das: Iniestas Pizzen waren sogar derart beliebt, dass das Paar innerhalb von Elmpt in ein größeres Lokal an der Hauptstraße 60 umzog.

„Als dann die Corona-Pandemie kam, wurde es wieder sehr schwierig für uns“, schildert Iniesta. Doch durch unseren Lieferservice haben wir auch diese schwere Zeit gut überstanden.“ Jetzt ist das Ehepaar froh, wieder wie gewohnt den Pizzateig für die Kunden auszurollen und zu belegen: „Wir fühlen uns in Elmpt wohl und möchten gerne weiter hier arbeiten, bis wir in Rente gehen“, sagt der spanische Pizza-Liebhaber. In den vergangenen 25 Jahren habe das Ehepaar viele Veränderungen im Ortskern von Elmpt bemerkt: „Man merkte, dass immer mehr kleine Geschäfte verschwanden. Ich glaube aber, dass mittlerweile wieder mehr Menschen auch die kleineren Läden schätzen“, sagt Jose Iniesta.