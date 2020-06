Unterstützung in Viersen : Neues Haus für Mutter-Kind-Wohngemeinschaften

Der SkF startet ein neues Angebot. Mit dabei (v.l.): Irmgard Lassak, Angelika Kotynski, Astrid Samuel, Bianca Zeh, Leiterin Birgit Beinlich, Jenniver Maaßen und Jutta Schürkamp. Foto: Ute Gabriel

Viersen Mitte nächsten Monats geht das Neu-Haus an den Start. In der alten Papierfabrik an der Krefelder Straße in Viersen eröffnet der Sozialdienst katholischer Frauen eine neue Wohngemeinschaft für Mutter und Kind.

Das Bild auf dem Handy von Birgit Beinlich zeigt einen großen heruntergekommenen leeren Fabrikraum von knapp 1300 Quadratmeter Größe. „So sah es 2018 aus, als wir das erste Mal vor Ort waren“, sagt die Mitarbeiterin vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF). Ein Raumangebot, das Platz für Ideen bot. Und an denen mangelte es dem SkF nicht.

Gemeinsam mit der Viersener Architektin Hildegard Wiemes-Kleinen und der Remigius GmbH als Bauherr im Hintergrund schritt man zur Tat. Hinter den alten Mauern der Papierfabrik geht der SkF mit einem neuen Angebot an den Start. Am 13. Juli soll das „Neu-Haus“ an der Krefelder Straße 171a eröffnet werden. Dahinter verbirgt sich eine Wohngemeinschaft für Mutter und Kind. In dieser werden Frauen zusammen mit ihren Kindern für ein Leben in den eigenen vier Wänden stark gemacht. „Die Bedarfe in dem Bereich Mutter und Kind haben sich geändert. Mit dem Neu-Haus tragen wir dem Rechnung“, sagt Astrid Samuel vom SkF-Geschäftsführungsteam.

Insgesamt hat der SkF 20 neue Mitarbeiter für das Haus angestellt. Elf Frauen und 14 Kinder finden dort ein Zuhause auf Zeit. Die Frauen erleben dort drei Phasen. Der Aufnahme und Orientierung folgt die Trainings- und Kompetenzphase, der sich die Verselbstständigungsphase anschließt. Die Vermittlung der Mütter und Kinder in die Einrichtung erfolgt über das Jugendamt.