Sozial-Rathaus in Viersen? : Erstmal kein Mietauftrag für alte Hauptpost

Debatte um die alte Hauptpost an der Freiheitsstraße in Viersen. Soll die Stadt das Gebäude langfristig mieten – oder besser einen Neubau planen? Foto: Martin Röse

Die Verwaltung soll zunächst ein Raumkonzept vorlegen, dann wollen die Politiker im Hauptausschuss entscheiden.

Die Idee eines Sozial-Rathauses in der derzeit leerstehenden ehemaligen Hauptpost wird weiterverfolgt. Allerdings gab der Haupt- und Finanzausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung noch keinen Mietauftrag.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, das unter Denkmalschutz stehende Gebäude für die Dauer von 18 Jahren zu mieten und von 2023 an in dem 3500-Quadratmeter-Komplex die Fachbereiche „Soziales und Wohnen“ sowie „Kinder, Jugend und Familie“ zusammenzuziehen. Aktuell befinden sich die Fachbereiche an vier verschiedenen Standorten im Stadtgebiet. Vorteil aus Verwaltungssicht: kleinere angemietete Einheiten an der Wilhelmstraße und der Königsallee könnten aufgegeben werden. Kurzfristig könnten in dem Gebäude vorübergehend das Zentrale Gebäudemanagement und das Rechnungsprüfungsamt einziehen. Aktuell fehlt der Stadtverwaltung der Platz für rund 35 Arbeitskräfte. Die Kosten für den langjährigen Mietvertrag liegen bei mehr als sieben Millionen Euro.