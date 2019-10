Karneval in Viersen : Sonja und Marco sind echte Dülkener

Foto: Knappe, Joerg (jkn) Sonja und Marco Hüskens sind echte Dülkener – und wurden am gleichen Tag vor 43 Jahrern im gleichen Krankenhaus geboren.

Dülken Das neue Prinzenpaar stellt sich vor: Bilanzbuchhalter Marco und Ergotherapeutin Sonja Hüskens. Erster Sessions-Höhepunkt für die beiden ist die Proklamation am 16. November.

Zwei geborene Dülkener ziehen als neues Prinzenpaar in die Karnevals-Session: Marco Hüskens und seine Frau Sonja. Beide sind am gleichen Tag vor 43 Jahren innerhalb von 23 Stunden im gleichen Krankenhaus geboren, danach trennten sich ihre Wege. Sie besuchten verschiedene Kindergärten und Grundschulen in Dülken, dann Sonja die Realschule in Süchteln, Marco in Waldniel.

Marco Hüskens ist Bilanzbuchhalter und Controller in der Bäckerei Stinges in Lüttelbracht, außerdem seit zwei Jahren Vizepräsident des Vaterstädtischen Vereins. Sonja ist Ergotherapeutin, zu 80 Prozent für Hände. Sie betreibt ihre Praxis im Nebenhaus und geht von dort auch ihrem Hobby nach: neben dem Singen der Pflege ihres riesigen Gartens. Auch Marco geht diesen Weg, um zu seinen 200 Brieftauben zu kommen, die er regelmäßig vor der Arbeit füttert und am Nachmittag fliegen lässt. Er ist in allen Taubenvereinen der Region Mitglied.

Info Programm mit Tanz, Musik und Überraschung Gekürt Das designierte Prinzenpaar Sonja und Marco Hüskens wird am Samstag, 16. November, im Bürgerhaus gekürt. Ab 19.30 Uhr werden die Gäste mit Musik und Tanz unterhalten. Um 20.11 Uhr ziehen Sonja und Marco mit ihrer Prinzengarde ein. Um 20.30 Uhr kürt Rector magnificus Volker Müller das Prinzenpaar. Überraschung Anschließend hat das Programm noch viele Überraschungen sowohl für das Prinzenpaar wie für die Gäste.

Zur Familie gehören zwei Söhne, Niclas (14) und Yannik (10), die ebenso wie die Eltern vom Karneval begeistert sind. Diese lernten sich kennen, als Marco 2000 zu dem Freundeskreis Wolters stieß und dort mit Sonja zusammenkam. Dann benannte sich die Gruppe in „Freundeskreis Wolters-Hüskens“ um und ging als Fußtruppe in jedem Rosenmontagszug mit.

Als Adjutanten begleiten die Eheleute Wolters das neue Prinzenpaar: Jennifer Prinzessin Sonja und Markus Prinz Marco. Jennifer Wolters ist erster weiblicher Adjutant in Dülken. Aus der Truppe hat sich seit einem Jahr auch die Prinzengarde zusammengefunden, deren 23 Mitglieder ihr Prinzenpaar begleiten werden. „Das ist eine richtig nette Truppe“, sagt Sonja.

Für das Prinzenpaar hat Roland Zetzen ein Karnevalslied geschrieben, dessen Refrain ein Teil des Rosenmontagsmottos ist: „Di Sonn di looch et Stripke steet“. Sonja singt dieses Lied auch mit dem Chor Ensemble Vocale, dem jungen Chor der katholischen Gemeinde St. Cornelius. Der Prinzenorden, der ein ordentliches Gewicht hat, zeigt auch das Stripke, den zunehmenden Mond als das Wahrzeichen Dülkens.