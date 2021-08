Corona im Kreis Viersen : Sonderimpftag für Kinder und Jugendliche

Kreis Viersen Im Impfzentrum des Kreises Viersen in Dülken können sich am kommenden Sonntag Zwölf- bis 17-Jährige ohne Termin impfen lassen.

Der Kreis Viersen organisiert einen Sonderimpftag für Kinder und Jugendliche. Am Sonntag, 22. August, können sich Zwölf- bis 17-Jährige zwischen 10 und 20 Uhr im Impfzentrum des Kreises an der Heesstraße in Dülken gegen das Coronavirus impfen lassen. Eine Terminvereinbarung ist für die Erstimpfung nicht erforderlich. Eingesetzt wird der Impfstoff von Biontech, nach Angaben des Kreises nimmt ein Kinder- und Jugendarzt die Impfungen vor. Jugendliche unter 16 Jahren können nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten geimpft werden. Zum Impfen müssen Personalausweis oder Reisepass des Kindes sowie des Erziehungsberechtigten, die Einwilligungserklärung, Anamnese- und Aufklärungsbogen in je zweifacher Ausführung mitgebracht werden. Mit dem Sonderimpftag reagiert der Kreis auf die geänderte Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission.