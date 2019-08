Sondereinsatz im Kreis Viersen : Autofahrer schimpft statt sich zu entschuldigen

Süchteln Der Fahrer war zudem nicht angeschnallt. Er bekam ein Bußgeld.

Der Polizei ist bei einem Sondereinsatz für die Sicherheit der Radler im Kreis Viersen am Donnerstag ein Autofahrer in Süchteln aufgefallen. Wie eine Sprecherin mitteilt, beobachteten Einsatzkräfte den Mann dabei, wie er auf der Grefrather Straße in Richtung Ortsmitte fuhr und unmittelbar auf dem Radweg anhielt. Er wollte nach dem Weg fragen und übersah dabei eine Radfahrerin, die nur knapp einen Zusammenstoß verhindern konnte. Statt sich zu entschuldigen, beschimpfte der Autofahrer die Frau durchs geöffnete Beifahrerfenster. Die Polizisten sprachen ihn an und stellten fest, dass er auch nicht angeschnallt war. Sie verhängten ein Bußgeld.